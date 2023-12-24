وزيرة الثقافة: الأزهر يؤمن بالدور الجوهري للفنون في نشر قيم الجمال والتسامح

كرّم الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وذلك ضمن الاحتفالية التي نظمت لتكريم الفائزين في «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير 2023، والتي أقيمت ضمن «ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه»، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

«الكيلاني»: الملتقى يأتي تفعيلًا للتعاون بين «الثقافة» وجامعة الأزهر

استهلت الفعاليات بتفقد وزيرة الثفافة، ورئيس جامعة الأزهر، للمعرِض الفني الذي يضم مجموعة من أفضل الأعمال الفنية المتميزة، التي شاركت في المسابقة هذا العام،والتي تناولت قضية تمكين المرأة، إضافة إلى الأعمال التي شاركت في النسخة الأولى من المسابقة، والتي تناولت موضوع «الأخوة الإنسانية»، كما تضمنت الفعاليات عرضًا للأعمال التي شارك بها الطلاب المكفوفين.

ثم كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، الفائزين في «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير 2023»، إذ جاءت قائمة الفائزين كالتالي:

- في جوائز مسابقة الكاريكاتير والتي تدور حول تعزيز الثقافة الحقوقية للمرأة وتمكينها، واستعراض قرارات تمكين المرأة وتجسيدها برسائل فنية، وتناول دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات: «حصل على المركز الأول -ارتورا روساس- من المكسيك، وفاز بالمركز الثاني- أدريانا موسكيرا سوتو- من إسبانيا، كما حصل على المركز الثالث - سي راجيندراكومار - من الهند، كما فاز بالجوائز التشجيعية للمسابقة كل من: إليكسي كيفوكورتسيف - من روسيا، - إحسان غانجي - من إيران، - دانييل زوردان - من إيطاليا».

وقالت وزيرة الثقافة: «إن مثل هذه الملتقيات الفنية التي تحرص مؤسسة الأزهر على تنظيمها، إنما تؤكد عمق الإيمان بالدور الجوهري الذي تلعبه الثقافة والفنون في بناء الشخصية، ونشر قيم الجمال والتسامح، والتي تُجسد كذلك جزءًا من منظومة القيم داخل الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه الوسطية التي يسعى الأزهر دائمًا إلى نشرها من خلال أبنائه وعلمائه الأجلاء، بما يؤكد للعالم أن مصر هي مهد العلم والثقافة والمحبة والسلام».

وخلال كلمته، نقل الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، تحيات شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، مؤكدًا عنايته بالفن الهادف الذي ينقل ما يدور في العالم، فإقامة الملتقي للعام الثاني على التوالي، تُمثل الإيمان بقيمة الفن وقدرته على التعبير عن قضايا المجتمع، وأشار إلى أن اختيار موضوع «تمكين المرأة»، كان اختيارًا موفقًا، لأنها نصف المجتمع.