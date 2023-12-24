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وزيرة الثقافة تفتتح معرضا فنيا على هامش تكريم الفائزين في ملتقى الأزهر

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:50 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
قيادات الأزهر ووزيرة الثقافة

قيادات الأزهر ووزيرة الثقافة

افتتح الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرضا فنيا، على هامش تكريم الفائزين في ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه.

وتستمر فعاليات المعرض الفني حتى الخميس، ويضم مجموعة من أفضل الأعمال الفنية المتميزة، التي شاركت في المسابقة هذا العام، إضافة إلى الأعمال التي شاركت في النسخة الأولى من المسابقة، والتي عقدت تحت شعار «الأخوة الإنسانية» إلى جانب عرض للأعمال التي شارك بها الطلاب الموهوبين من المكفوفين وضعاف البصر.

تعزيز التواصل والربط الاجتماعي

يأتي ذلك بهدف تعزيز التواصل والربط الاجتماعي بينهم وبين نظرائهم المبصرين، فضلاً عن عقد مجموعة من الندوات والورش الفنية؛ لتسليط الضوء على فن الكاريكاتير من خلال طرح موضوعات مختلفة يتنافس فيها أبرز فناني الكاريكاتير والأدباء والمثقفين.

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