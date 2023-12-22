وزيرة الثقافة خلال حفل ختام ملتقى «أهل مصر»: بلدنا سيظل زاخرا بالمواهب

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحفل الختامي لفعاليات الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لدمج أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة، ضمن مشروع «أهل مصر» والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار «يهمنا الإنسان»، واستضافت خلاله 200 طفل من أبناء القاهرة والمحافظات الحدودية «شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح»، إذ أقيم الحفل بقصر ثقافة روض الفرج.

استهلت الفعاليات بتفقد وزيرة الثفافة، للمعرِض الختامي ببهو قصر ثقافة روض الفرج، والذي تضمن مجموعة من الأعمال الفنية من نتاج الورش الفنية والحرفية التي أقيمت طوال فترة الملتقى، منها: «ورشة المصنوعات الجلدية، ورشة إعادة تدوير خامات البيئة، ورشة تصميم حقائب بالخرز، ورشة الخيامية، ورشة حقائب بالشبك، ورشة اصنع كتابك».

ثم شهدت وزيرة الثقافة الحفل الفني الذي بدأ بالنشيد الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي وثق الأنشطة والورش المتعددة التي تضمنها الملتقى عبر مراحله المتعددة، ورصد الفيلم آراء أطفال الملتقى عن مدى استفادتهم منه على صعيد تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم، أعقب ذلك عرض فني غنائي لأطفال الملتقى.

نيفين الكيلاني تشيد بأعمال الأطفال في الملتقى

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن سعادتها الكبيرة، بما حققه ملتقى «أهل مصر» من خلال فعالياته المتنوعة، قائلة: «ما شهدناه اليوم من مواهب متفردة امتلكها أطفال الملتقى عبر محافظاته المختلفة، يؤكد أن مصر ستظل زاخرة بالمواهب على مر الزمان».

كما أشادت بالمستوى المتميز لأعمال الأطفال في المجالات الثقافية والفنية المتنوعة، بما يمثله ذلك من ثمرة جهود وزارة الثقافة، لتعظيم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

200 طفل من 6 محافظات حدودية

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: «إن الأسبوع الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، الذي عُقد بالقاهرة، يأتي استمرارًا للأنشطة والفعاليات المكثفة التي تقدم في إطار مشروع "أهل مصر"، الذي يلقى عناية خاصة من القيادة السياسية».

يشار إلى أن الأسبوع الثقافي للملتقى قد تضمن عدة فعاليات، تنوعت ما بين المحاضرات، واللقاءات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب الورش التعليمية، ككتابة السيناريو، وكتابة وإلقاء الشعر، والورش الفنية، ومنها الرسم بالموسيقى، التصوير بالموبايل، وتعليم الفوتوشوب بالإضافة إلى ورش الأداء المسرحي، وتعليم أساسيات الموسيقى، وورشة مسرح العرائس والأراجوز.