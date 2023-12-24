قبول 24 من الناشرين الجدد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

تواصل الهيئة العامة للكتاب، الاستعداد لانطلاق فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في 24 يناير المقبل، وتستمر حتى 6 فبراير 2024، بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وفي هذا الصدد، قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لـ«الوطن»: «أجرينا قرعة للناشرين الجدد الذين يقل عدد إصداراتهم عن 50 عنوانًا، لاختيار من تنطبق عليهم الشروط، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55.

وأكّد «سعيد» قبول 24 ناشرًا من الناشرين الجدد، وهو رقم عدد أكبر من العام الماضي، لأنّ المساحة المتاحة للناشرين الجدد زادت هذا العام عن الدورة الماضية من المعرض، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مع الناشرين في الاتحاد، من أجل التنسيق معهم، لعقد تدريب للمشاركة في المعرض بصورة لائقة.

النشر مهنة جاذبة رغم كل المصاعب

وأشار إلى أنّ وجود ناشرين جدد في الساحة الثقافية يعد شيئًا مطمئنًا، ويؤكد أنّ النشر مهنة جاذبة رغم كل المصاعب، كما يسهم في استمرار العمل في مهنة تدعم الثقافة وسوق الكتاب في المجتمع، موضحًا أنّ الناشرين المشاركين في المعرض يتسلمون أماكنهم قبل موعد الافتتاح بوقت يسمح بتجهيز الأجنحة، وبالتنسيق مع إدارة المعارض.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الهيئة المصريّة العامة للكتاب، وبالتعاون مع الاتحاد تخصص جناح مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتعد عدد إصداراتها 50 عنوانًا، من أجل دعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية.