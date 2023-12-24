نائب محافظ سوهاج يفتتح برنامج الدورة التدريبية «بيئة مؤسسية آمنة»

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ؛ لافتتاح برنامج الدورة التدريبية «بيئة مؤسسية آمنة» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد الأمني للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، لتنمية وبناء قدرات العاملين الرقمية بالجهاز الإداري بالدولة.

تدريب 200 موظف من العاملين بالمحافظة

وأوضح نائب محافظ سوهاج أن المستهدف من البرنامج تدريب 200 موظف من العاملين بالمحافظة والمديريات التابعة، مقسمين على 4 مجموعات، منها مجموعتين خلال شهر ديسمبر 2023م، ومجموعتين خلال شهر يناير 2024م، بواقع 50 متدرب بالمجموعة الواحدة، مؤكدا أهمية الاستفادة من البرنامج التدريبي، لمزيد من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة.

بدء أعمال رصف شوارع قرية «الغريزات

وفي سياق آخر كان قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، برئاسة شريف السيد، بالبدء في أعمال رصف شوارع قرية «الغريزات»، إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك عقب الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، لخدمة أهالي القرية.