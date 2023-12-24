رئيس جامعة سوهاج: نحرص على تطوير أداء الإدارات بشكل دوري

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة داخل إدارات مبنى المركزية بالحرم الجامعي القديم، لرصد متطلبات العمل ووضع خطة الأداء للعام الجديد.

خطة لتطوير الأداء

وأكد النعماني أن إدارة الجامعة تحرص على المتابعة الدورية والمستمرة لخطط التطوير وأداء الإدارات المختلفة، والوقوف على نقاط القوة والضعف، ومعرفة متطلبات واحتياجات الوضع الراهن لبناء الهيكل التنظيمي للجامعة، وفقا للتوجه الاستراتيجي لرؤية مصر 2030، وتفعيلا لجهود الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية لتتواكب مع رؤية القيادة السياسية.

إمكانيات جامعة سوهاج

وأضاف أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، أن الجامعة تمتلك إمكانات علمية وبشرية ومادية تؤهلها لتكون في مصاف الجامعات العالمية، كما تسعى أيضاً إلى رفع قدرات الجهاز الإداري في كل القطاعات بما يساهم في تحقيق التنمية الإدارية، وذلك من خلال نشر ثقافة التميز الحكومي والإبداع الوظيفي، لإعداد جهاز إداري كفء وتأهيل القيادات وفقاً لاتجاهات الإدارة الحديثة.