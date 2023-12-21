محافظة سوهاج تطلق مبادرة لتجميل شوارع مركز المراغة

أعلنت محافظة سوهاج، إطلاق مبادرة «عشان يكمل جمالها» بمركز المراغة شمال المحافظة، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بهدف تجميل ورفع كفاءة مداخل القرى والمدن، وواجهات وأسوار المباني الحكومية كافة بنطاق المحافظة؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق.

الانتهاء من أعمال تطوير مدخل القرية

وقال شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إنّ الوحدة المحلية، انتهت من أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل قرية بناويط على طريق أسيوط سوهاج الزراعي، حيث شملت الأعمال تجميل مدخل القرية، وإعادة بناء سور المدخل، وتركيب البردورات والإنترلوك، وأعمال الدهانات اللازمة، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء.

مبادرة «أحلى وهي خضرة» بسوهاج

وأوضحت محافظة سوهاج، أنّ المبادرة تستهدف التجميل بمختلف المراكز، حيث تم البدء بها بعدة مراكز وجارِ تفعيلها بمختلف مراكز سوهاج بالتزامن مع مبادرة «أحلى وهي خضرة» للتشجير.