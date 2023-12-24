نقابة العاملين بالبترول تناقش آخر مستجدات الدورة النقابية الحالية

عقد المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باللجان النقابية والعاملين بشركات البترول.

جدول أعمال النقابة

وتناول الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آخر المستجدات عن الدورة النقابية الحالية، ووضع الية لخطوط الدورة وحل المشاكل التي تعرقل عجلة الإنتاج والحفاظ علي حقوق العمال ومكتسابتهم.

وأكد محمد جبران خلال الاجتماع، السعي الدائم على توفير مميزات للعاملين، مطالبا اللجان النقابية بالدعم الكامل والاستماع إلى متطلبات العاملين، والعمل على التواصل الدائم معهم، وحسهم على دفع عجلة الإنتاج، والمحافظة على استقرار الوطن.

المجلس التنفيذي لنقابة البترول

جاء ذلك بحضور أحمد السروجي الأمين العام، رابح عسل نائب الرئيس، عايدة محي الدين نائب الرئيس لشئون المرأة، عباس صابر أمين الصندوق، أشرف المحروقى عضو المجلس، سعيد زكريا نائب الرئيس للسويس، أحمد مبارك نائب الرئيس للإسكندرية، حسام فاروق أمين العلاقات الخارجية، أحمد نسيم أمين الصندوق المساعد.