نقابة البترول: رجال البترول يعملون دون توقف مهما كانت الظروف الجوية

شهدت البلاد مؤخرًا العديد من الظواهر الطبيعية، التي تشير إلى قدوم فصل الشتاء قريبًا وبشكل قوي، حيث تمثلت الظواهر في أمطار وبرق ورعد وأخرها زلزال شعر به العديد من المواطنين في المحافظات الشمالية في مصر وحتى القاهرة والجيزة.

وفي ظل هذه الظروف الجوية الراهنة يمارس رجال قطاع البترول والغاز الطبيعي مهامهم الوظيفية وسط البحار والصحراء في حقول الإنتاج العاملين بها دون توقف.

ومن جانبه قال هيثم زاد الدين رئيس المكتب الإعلامي للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، إن أعمال التنقيب والإنتاج والبحث عن المواد البترولية والغاز الطبيعي لا تتوقف مهما كانت الظروف.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاملين في القطاع البترولي يعملون بكل جد مهما كانت الظروف المحيطة بهم سواء الجوية أو التضاريس الخاصة بالمكان، فهم يقومون بعمل هام لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود والغاز الطبيعي وغيرها من المواد البترولية التي تقوم عليها العديد من الصناعات الكثيرة.

مواقع عمل قطاع البترول تعمل بشكل طبيعي وسط كل الظروف

وأشار «زاد الدين»، إلى أن جميع مواقع العمل تعمل بشكل طبيعي، موضحًا أن هناك أماكن عمل في عدة مناطق يكون فيها طقس الأربع فصول السنه في يوم واحد.

ولفت «زاد الدين»، إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يراعي بشكل كبير طبيعة عمل رجال قطاع البترول ويقدر بشكل كبير صعوبة عملهم في هذه الظروف.

وتابع «زاد الدين»، أن رجال قطاع البترول طبيعة عملهم ليست سهلة ولكنهم اعتادوا على تخطي مثل هذه الصعاب مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتمسك بمعايير السلامة حتى لا يتأذى العاملين في هذه الظروف.

ويعد قطاع البترول من القطاعات العامة التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي وقت.