نقابة البترول تختتم برنامج تنمية المهارات الإعلامية لأعضائها

اختتمت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تدريبية لتنمية المهارات الاعلامية للنقابين، اليوم، بمركز التدريب المركزي بمنار مصر للبترول بمحافظة القاهرة.

دورة النقابة العامة للبترول

شارك في الدورة مجموعة من أعضاء اللجان الإعلامية والمركز الاعلامي للنقابة العامة من العاملين بشركات البترول بجميع المحافظات، والتي انطلقت يوم الأحد 2022/12/18 وانتهت اليوم الخميس 2022/12/22

وبحسب بيان صادر اليوم، عن النقابة العامة، حاضر في البرنامج التدريبي الدكتور ممدوح البيلي، أستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي وائل عبد العزيز مدير تحرير موقع وجريدة الطريق.

تتناول الدورة التدريبة للنقابين العديد من المحاور العملية والنظرية، أهمها مفهوم الخبر، وعناصر القيمة الخبرية ومهارات الكتابة الخبرية، وصياغه العناوين وكتابه التقارير الصحفية، وقواعد ومهارات تقديم واداره اللقاءات والبرامج التلفزيونية، كما تضمن البرنامج جوانب تطبيقية من فنون المونتاج ومهارات صياغة الأسئلة، والمقدمة والخاتمة ومهارات الحديث، والإنصات أثناء اللقاءات، بينما تناول اليوم الختامي عرض فلم تسجيلي عن انجازات المركز الاعلامي خلال الدورة النقابية الماضية والحالية لم تم من فاعليات ومشاركات، بالإضافة الي ابراز عدد من الرموز الاعلامية داخل امانة الاعلام بالنقابة.

التدريب عامل أساسي في صناعة الإعلام الاحترافي

وقال محمد جبران إن التدريب هو الهدف الأساسي حيث يعد حافزاً للأعضاء النقابين داخل النقابة، حيث كان هناك إيجابية ورغبة وقناعة بأهمية التأهيل والتدريب كعامل أساسي في صناعة الإعلام الاحترافي داخل النقابة وتطوير الخطاب الإعلامي للنقابة والذي يجب أن يكون أكثر قرباً من العامل وأكثر قوة في مجابهة الإعلام المغرض.‏‏

وأضاف أن النقابة العامة، تسعى دائمًا لعقد دورات تثقيفية، لتنميه مهارات الأعضاء داخل اللجان النقابية بالشركات لنشر الروح الثقافية بين الأعضاء والعاملين وتوصيل رسالة إعلامية هادفة ذو مصداقية.

واشاد جبران بالدور التي تقوم به اللجنة الاعلامية والمركز الإعلامي داخل نقابة البترول، من تغطية شاملة لجميع الفاعليات سواء كان زيارات للشركات او مؤتمرات، او احتفالات تهم العاملين واسرهم.