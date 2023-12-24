سر عدم احتفال جورج وسوف بعيد ميلاده.. ما علاقة «وديع»؟

فضّل المطرب جورج وسوف عدم الاحتفال بعيد ميلاده الـ62، الذي وافق 23 ديسمبر الجاري، فيما تساءل جمهوره عن السبب الذي دفع سلطان الطرب إلى تجاهل هذه المناسبة، التي يحرص نجوم الفن فيها على مشاركة جمهورهم لحظات توثق سعادتهم.

سبب عدم احتفال جورج وسوف بعيد ميلاده

كشف مصدر مقرب من الفنان جورج وسوف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أبو وديع يتواجد في الوقت الحالي في بيروت، ولم يحتفل بعيد ميلاده، لأنه لا يحب ذلك، ونادرًا ما كان يوافق على الاحتفال بعد ضغط من نجله الراحل «وديع».

وأضاف المصدر، أنّ جورج وسوف، يستعد لحفل رأس السنة بإحدى الدول العربية، كما يعمل على بعض أغانيه الجديدة، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وحقّق جورج وسوف، نجاحًا كبيرًا، من خلال أغنيته الجديدة «نجم عالي»، إذ حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر إيلي، والفيديو كليب من إخراج طوني خواجة.