في عيد ميلاد جورج وسوف.. ما علاقة عمر الشريف بلقب سلطان الطرب؟

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان جورج وسوف، الموافق 23 ديسمبر، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961، وحظي سلطان الطرب بشعبية جماهيرية واسعة في جميع أنحاء الوطن العربي من خلال أغنياته التي أسرت قلوب محبيه.

لقب سلطان الطرب وعمر الشريف

تحدث جورج وسوف مع بداياته في لقاء تليفزيوني نادر، عن لقب سلطان الطرب الذي لُقب به منذ دخوله مجال الغناء وانتشار أغنياته التي كانت تحقق نجاحا كبير فور إصداراها، وقال إنه لا يهتم كثيرا بالألقاب ولا يسعى ورائها.

وأشار إلى أن الفنان عمر الشريف هو أول من أطلق عليه لقب سلطان العرب، أثناء إحيائه إحدى الحفلات في مدينة باريس قام عمر الشريف وهتف له الله يا سلطان، ومن هنا تناقلتها الصحافة الحاضرة في الحفل لكل الصحف العربية.

نجم عالي

الجدير بالذكر أن الفنان جورج وسوف قد أطلق منذ شهرين كليب أغنيته الجديدة بعنوان «نجم عالي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، الأغنية كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع زيزو فاروق.