السريان الكاثوليك في البصرة والخليج العربي يلغون احتفالات عيد الميلاد

أعلنت النيابة البطريركية لطائفة السريان الكاثوليك في البصرة والخليج العربي، وقف احتفالات أعياد الميلاد والاعتذار عن استقبال التهاني؛ احتراما وتقديرا لدماء شهداء غزة في فلسطين.

بيان الكنيسة

وأَضافت طائفة السريان الكاثوليك بيانها الصادر: «بمناسبة عيد الميلاد المقدس ورأس السنة الميلادية نود تحية الميلاد إلى كل أهالي البصرة الطيبين وأبناء كنيستنا في الخليج العربي وكل المؤمنين، ونود أن نعلمكم عن اعتذرانا عن استقبال التهاني والمهنئين في هذه السنة، تضامنا مع المتألمين والحزانى من أهالي ضحايا (عرس بغديدا – الحمانية) واحتراما لدماء شهداء غزة في فلسطين».

استمرار الحرب

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 79 مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء في إبادة تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.