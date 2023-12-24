محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل تستهدف المنشآت التعليمية في غزة بشكل ممنهج

قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، إنّ إسرائيل استهدفت 4 أساسيات في حربها على قطاع غزة، وهي الصحة والتعليم والسكن والاقتصاد، والتي تعد مكونات أساسية لأي مجتمع.

إسرائيل تستهدف التعليم بشكل ممنهج

وأضاف في حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن إسرائيل استهدفت التعليم بشكل ممنهج، حيث لم تعد هناك جامعة في قطاع غزة ومعظمها جرى قصفه، كما أن معظم المدارس جرى قصفها والإضرار بها وجزء آخر من المدارس مستخدم كملاجئ».

وتابع: «بالنسبة لقطاع الصحة، لم تعد هناك مستشفيات في قطاع غزة إلا 3 أو 4 مستشفيات كبيرة، وقد تتضرر إذا استكملت الحرب، كما أن المراكز الصحية اختفت أو وصلت للحد الأدنى، ومن أفضل الأماكن في العالم على مستوى الرعاية الأولية هي فلسطين، كما أن نسبة التعليم في فلسطين كانت 98%، أي أن ما يحدث هو استهداف منهجي».