قوافل طبية في قرى حياة كريمة بأسوان.. الكشف والعلاج مجانا

أطلقت مديرية الصحة في أسوان قافلة طبية مجانية بهدف تقديم الخدمات للمواطنين في قرية أبو الريش قبلي، التابعة لمركز أسوان في إطار مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في المناطق النائية والمحرومة.

خدمات علاجية بالمجان في قرى حياة كريمة

وتضمنت القافلة مجموعة من الخدمات العلاجية المتنوعة والتخصصات الطبية المختلفة، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية اللازمة، بجانب تنظيم ندوات توعوية للأهالي بهدف زيادة الوعي الصحي وتقديم العلاج المجاني للحالات المرضية.

قوافل تعليمية في قرى حياة كريمة بأسوان

كانت محافظة أسوان قد أطلقت قوافل تعليمية في القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، في إطار تعزيز مستوى التعليم وزيادة معدلات التحصيل الدراسي لتحقيق أقصى استفادة من البرامج التعليمية المتنوعة والنجاحات العلمية والتعليمية للطلاب خلال فترة تعليمهم.

من جهته وجه اللواء أشرف عطية، بتقديم الدعم الكامل والمساندة لمشروع القوافل التعليمية والتنويرية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية.

وأعرب المحافظ عن شكره لوزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعمهم واهتمامهم بتنظيم هذه القوافل.