«القابضة للمياه» تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة.. وجاهزية الشركة لموسم الشتاء

استهل المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بتقديم التهنئة باسم العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزة في الانتخابات الرئاسية بولاية جديدة، واستكمال مسيرة التنمية التي بدأت منذ 9 سنوات ولازالت مستمرة، ليكون قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خير شاهد على هذا الانجاز الذي يمس كل مواطن فى حياته اليومية، ليحيا حياة كريمة.

تسريع وتيرة العمل وإتمام المشروعات في الجداول الزمنية المحددة

وأعلنت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع المهندس ممدوح رسلان، خلال الاجتماع، معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا ضرورة تسريع وتيرة العمل وإتمام المشروعات في الجداول الزمنية المحددة.

مواجهة التحديات والطوارئ

وشدد رئيس الشركة القابضة على جاهزية معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي والاستعداد المسبق ومتابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التحديات والطوارئ التي قد تطرأ نتيجة لتغيرات المناخ، خاصة خلال موسم الشتاء.

تداول موضوعات الخطة الاستثمارية

وناقش اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بمشاركة رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية، خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد، والتأكيد على اتباع إجراءات التشغيل القياسية وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في المحطات ومواقع العمل، وتوفير مهمات الحماية المدنية، ومعدلات تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم، وتداول موضوعات الخطة الاستثمارية، إضافة إلى خطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.

وفي سياق الاجتماع، تم عرض تقديمي يتعلق بمتابعة موقف تنفيذ المناطق المعزولة (DMZ) والجهود المبذولة للحد من تسرب المياه غير المحاسب عليها، كما تم تقديم عرض من إحدى شركات القطاع الخاص حول حلول التحكم الآلي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس ممدوح رسلان على أهمية دور لجان المتابعة والتفتيش في المراقبة الدورية على محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مشددا على أهمية الاعتماد على المكون المحلي في صناعة مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.