مؤسسة حياة كريمة تنظم ندوات لطلاب الجامعات حول أهمية التطوع

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» سلسلة من الندوات لطلاب الجامعات، فى إطار دورها المجتمعى، للتوعية والتثقيف بأهمية العمل التطوعى، إلى جانب تنظيم جولات ميدانية إلى مشروعات المبادرة الرئاسية، التى نفذتها المبادرة بقرى ومراكز المرحلة الأولى، بالإضافة إلى منح الشباب فرصة للتطوع والمشاركة فى العمل العام لتوظيف طاقتهم الحماسية، والاستفادة من قدراتهم.

ونظمت المؤسسة عدداً من الندوات بمختلف الجامعات، بينها جامعة عين شمس، للتعريف بالمؤسسة وأهمية المشاركة فى العمل التطوعى، وشهدت حضوراً واسعاً من الطلاب، والهدف الأساسى للندوات يكمن فى نشر ثقافة العمل التطوعى، والتعريف بأنشطة المؤسسة فى مختلف المحافظات من أجل تعظيم الاستفادة من القدرات الشبابية، والعمل على تنمية الوعى لدى طلاب الجامعات، بحجم الإنجازات والجهود التنموية، وتشجيعهم على المشاركة فى العمل الذى تقوم به المبادرة الرئاسية، لتعزيز مفاهيم المواطنة والولاء والانتماء.

كما نظمت المبادرة ندوة بالجامعة المصرية الروسية، تحت عنوان تعزيز العمل التطوعى لشباب الجامعات، التى شهدت مشاركة واسعة وإقبالاً كثيفاً من الطلاب، وقال محمد بحيرى، عضو غرفة عمليات مركزية بمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة تنمية الإنسان من خلال الندوات التى تقام فى مختلف الجامعات المصرية، تستهدف تعريف شباب الجامعات بـ«حياة كريمة» وأهمية دور التطوع والعمل على خدمة مجتمعه.

وأضافت لميس مكى، نائب رئيس القطاع الميدانى التنفيذى للمؤسسة، أن الهدف هو جذب أكبر عدد من طلبة الجامعات لتشجيعهم على التطوع وتوسيع قاعدة متطوعى «حياة كريمة»، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حجم الإنجاز الذى قامت به المبادرة فى ريف وقرى مصر، مشيرة إلى افتتاح جناح خاص بالمؤسسة فى الجامعة للتسهيل على الطلاب، كما نظمت المؤسسة، ضمن الندوات التوعوية التى تقوم بها، ندوة تعريفية عن أنشطة مؤسسة «حياة كريمة» فى جامعة بنها، وتضمن اليوم أنشطة رياضية ومسابقات معلومات، وافتتاح منفذ لـ«حياة كريمة» بالجامعة، وأكدت أن هذه الندوات الطلابية لا تستهدف التعليم فقط، لكنها فرصة لمشاركة الأفكار، ولقاء أشخاص جدد، وأن يصبحوا جزءاً من مجتمع متحمس وفعّال، وذلك تحت شعار «يلّا نتشارك.. نتعلم.. نعمل فرق»، وجرى تنظيم بعض الندوات الطلابية فى جامعات طنطا والمنوفية والمنيا.