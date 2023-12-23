حياة كريمة.. طفرة في التعليم والصحة والطرق والخدمات بالقرى

أولت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اهتماماً بالقطاعات الحيوية فى مختلف المحافظات، لإحداث التنمية المستدامة فى الريف وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً، ما أسهم فى الارتقاء بحياة الملايين ومستوى معيشتهم فى كل جوانب الحياة من تعليم وصحة.

توصيل الغاز الطبيعى لـ173 قرية

فضلاً عن توصيل شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء ورصف وتطوير الطرق، وإنشاء المكتبات، ودعم الأسر مادياً واجتماعياً.

تنفيذ 629 مشروعاً لتأهيل وتبطين الترع والانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزياً.. وتجهيز 1000 عروسة للزواج

وأعلنت آخر الإحصائيات أن متوسط معدل تنفيذ المرحلة الأولى فى حياة كريمة بلغ 85٪ بتكلفة أكثر من 200 مليار جنيه، وفى قطاع الصحة جرى الانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزياً، و317 وحدة إسعاف، و14.2 ألف فصل، و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية، كما جرى توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ173 قرية، ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الانتهاء من 629 مشروعاً لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية، وأتاحت حياة كريمة قروضاً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 15 مليار جنيه لـ647 ألف مستفيد.

وشملت إنجازات «حياة كريمة» فى قطاع المعالجة والصرف الصحى الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحى، و287 ألف وصلة صرف صحى منزلية، بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحى، بينما جرى توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ187 قرية وتركيب 1028 برجاً لتقوية شبكات المحمول، ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمى، بينما وصلت نسب النجاح فى قطاع مياه الشرب إلى 100%، وتم الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة مياه منزلية، ومد تدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم، بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%. وحصدت محافظات الصعيد نسبة كبيرة من التنمية التى أحدثتها حياة كريمة وفقاً لآخر الإحصائيات، إذ تم تخصيص 68% من مخصصات المرحلة الأولى، يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين، كما تم تنفيذ نحو 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزاً فى نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، بقيمة مخصصات للمرحلة الأولى وصلت إلى 350 مليار جنيه.

ووصلت نسب إنجازات «حياة كريمة» فى قطاع مياه الشرب إلى 100%، وتم الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة مياه منزلية، ومد تدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كيلومتر، بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%، وفى قطاع الطرق تم رصف وتطوير 15 طريقاً رئيسياً و20 طريقاً داخلياً، وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبرى رى لتحسين جودة الخدمات المحلية.

كما كشفت المؤسسة عن دعم 250 ألف أسرة بمليون كرتونة مواد غذائية، وتجهيز وتأهيل 1000 عروسة للزواج، إضافة إلى فك كربة 1000 غارم، وتوفير 5000 فرصة عمل، ودعم 5000 طفل فى 27 محافظة، فضلاً عن ترميم وتجديد 500 شقة، إضافة إلى دعم 1000 من ذوى الاحتياجات الخاصة بأطراف صناعية وكراسى متحركة.