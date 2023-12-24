الغرامة 50 جنيها.. «الأعلى للجامعات» يحظر السجائر الإلكترونية والفيب

شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على ضرورة نشر الوعي بين جميع طلاب الجامعات بخطورة تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عنه، مثمنًا كل الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، والمتمثلة في عقد المحاضرات والندوات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكل أشكاله داخل الحرم الجامعي، تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وكذلك معاملة تدخين السجائر الإلكترونية و«الفيب» معاملة السجائر المعتادة، من حيث تطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين داخل الأماكن العامة بصفة عامة، وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة.

محظورات التدخين

وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، إن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أصدر خلال العام الجامعي 2019-2020، قراراً مهما بشأن منع التدخين بمختلف صوره داخل الحرم الجامعي ويحظر على الطلاب المخالفة، محدداً غرامة تتراوح ما بين 20 جنيها إلى 50 جنيها، وفقاً لكل حالة، وذلك بشأن التدخين للسجائر العادية أو الإلكترونية، مؤكداً أن هناك محظورات أخرى من التدخين «المخدرات بأنواعها» يحظر نهائياً داخل الحرم الجامعي، حيث تصل العقوبة غلى الفصل النهائب من الجامعة والتحقيق مع المخالف.

وأكد كمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحظورات للتدخين تشمل كل أنواع المدخنات سواء في صورتها البدائية أو الحديثة، وأنه يجب على الجميع ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشان وعدم المخالفة للقرارات، لأن الهدف الرئيسي منها هو مصلحة الطلاب والمحافظة على صحتهم.