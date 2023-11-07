«التعليم العالي»: انتهاء مرحلة التحويلات بين الجامعات والمعاهد الحكومية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، أن التحويلات على الموقع الإلكتروني، وعن طريق مكتب التنسيق انتهت منذ فترة للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وكذلك التحويلات للطلاب بين الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة المختلفة.

الدراسة منتظمة بمختلف الكليات وفقا للخريطة الزمنية

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات في المعاهد المختلفة كما هي، وكذلك مواعيد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول.

لجنة الضبطية القضائية

وأضاف رئيس قطاع التعليم، أن لجنة الضبطية القضائية تواصل عملها ليل نهار للحد من انتشار الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للجامعات ووزراة التعليم العالي وتقزم بتقدم الخدمة التعليمية ومنح شهادات دون أي سند قانوني.