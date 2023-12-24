«أزهرية كفر الشيخ»: لم نرصد مخالفات في امتحانات صفوف النقل الابتدائية والإعدادية

أكد الشيخ عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عدم رصد أي شكاوى من امتحانات اليوم بالشهادتين، الابتدائية، والإعدادية، حيث سادت حالة من الهدوء والاستقرار بسير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول، بداخل لجان معاهد إدارتي الحامول وبيلا التعليمية الأزهرية.

متابعة مستمرة لسير الامتحانات

وأشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، عبر بيان، أنه تفقد سير العمل بلجان معهد فتيات الشيخ عبدالفتاح خليفة الإعدادي بالزعفران، التابع لإدارة الحامول التعليمية، ومتابعة سير العمل بلجان معهد أبو بدوي الإعدادي بنين التابع لإدارة بيلا التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان معهدي الإدارتين.

الانضباط والمراقبة بالامتحانات

وأشار إلى أن الانضباط والمراقبة الصارمة هو عنوان أداء امتحانات النقل الشهادتين الابتدائية والإعدادية علي نطاق معاهد كفر الشيخ الأزهرية، مشيرًا إلى أن العلم نور ويتطلب الجهد والمذاكرة من جميع الطلاب للتفوق والنجاح.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، يوجد بها 13 إدارة أزهرية علي نطاق القري والمراكز، والتي بدورها تنشر دعائم العلم والدين الوسطي الحنيف في كافة ربوع المحافظة، لينير الطريق للطلاب نحو مستقبل مشرق.