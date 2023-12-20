رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يتابع نقل وتوزيع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول

تابع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، عملية نقل وتوزيع صناديق أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، من المطبعة السرية بالمنطقة لمقر مراكز الأسئلة بالإدارات التعليمية، للاطمئنان والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة، ولتأمين حفظ ونقل الأسئلة، وإتاحة توزيعها لاحقًا على اللجان قبل انطلاق الامتحانات بوقتٍ كافٍ، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديري الإدارات التعليمية الأزهرية، والمشاركين في الحراسات وأفراد الشرطة بمقر مركز الأسئلة.

تشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات

وأكد رئيس المنطقة أنّه يتابع بنفسه استعدادات المعاهد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومدى الانتهاء من التجهيزات الأولية لترتيب اللجان بالمعاهد، مشيراً إلي أنّه تم تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والتي من المقرر انعقادها على مدار 24 ساعة للرد على أي استفسارات بشأن سير عملية الامتحانات، وذلك تيسيرًا على القائمين بالعمل في اللجان، وعلى الطلاب وأولياء أمورهم.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024 ابتداءً من يوم السبت القادم، حيث يستهل طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أداء الامتحانات في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان باليوم الأول في مادتي الفقه واللغة العربية.