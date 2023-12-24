حياة كريمة تحتفي بمرور 5 سنوات على إطلاق المبادرة

احتفلت مؤسسة حياة كريمة بمرور 5 سنوات على تأسيسها، ونشرت عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أبرز المحطات التي انطلقت من خلالها المبادرة الرئاسية.

مشروع حياة كريمة

وكتبت المؤسسة عبر صفحتها: «على مدار أكثر من 5 أعوام من العمل المستمر والجاد للمؤسسة، عدينا معاكم بمراحل كتير حلوة ومرة والنهاردة حبينا نفكركم بأهم الحقائق اللي لازم تعرفها عن مؤسسة حياة كريمة».

5 حقائق عن مؤسسة حياة كريمة

ـ هي مؤسسة مجتمع مدني مصرية، أنشئت في أكتوبر 2019، من قبل مجموعة من الشباب المصريين.

ـ تهدف المؤسسة إلى التنمية الشاملة للفرد خصوصا الفئات الأولى بالرعاية والوصول بهم إلى حد الاكتفاء.

ـ تعمل المؤسسة في كل محافظات الجمهورية وتستهدف أكثر من 5000 قرية مصرية على 3 مراحل.

ـ ملايين المصريين يستفيدون من مبادرات وبرامج المؤسسة المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ـ 45 ألف عدد متطوعي المؤسسة من كل محافظات الجمهورية.