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حياة كريمة تحتفي بمرور 5 سنوات على إطلاق المبادرة

كتب:

يسرا البسيوني
06:05 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

احتفلت مؤسسة حياة كريمة بمرور 5 سنوات على تأسيسها، ونشرت عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أبرز المحطات التي انطلقت من خلالها المبادرة الرئاسية.

مشروع حياة كريمة 

وكتبت المؤسسة عبر صفحتها: «على مدار أكثر من 5 أعوام من العمل المستمر والجاد للمؤسسة، عدينا معاكم بمراحل كتير حلوة ومرة والنهاردة حبينا نفكركم بأهم الحقائق اللي لازم تعرفها عن مؤسسة حياة كريمة».

5 حقائق عن مؤسسة حياة كريمة

ـ هي مؤسسة مجتمع مدني مصرية، أنشئت في أكتوبر 2019، من قبل مجموعة من الشباب المصريين.

ـ تهدف المؤسسة إلى التنمية الشاملة للفرد خصوصا الفئات الأولى بالرعاية والوصول بهم إلى حد الاكتفاء.

ـ تعمل المؤسسة في كل محافظات الجمهورية وتستهدف أكثر من 5000 قرية مصرية على 3 مراحل.

ـ ملايين المصريين يستفيدون من مبادرات وبرامج المؤسسة المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ـ 45 ألف عدد متطوعي المؤسسة من كل محافظات الجمهورية.

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