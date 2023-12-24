في الجولة 18 من بطولة الجمهورية.. المصري تحت 20 عاما يخسر بملعبه أمام طنطا

تلقى فريق المصري تحت 20 عامًا «المرحلة العمرية 2003» بقيادة مدربه حمادة طلبة خسارة مفاجئة أمام ضيفه فريق طنطا بهدف واحد للا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد على ملعب النادي المصري الاجتماعي وذلك ضمن مباريات الجولة 18 مستهل مباريات الدور الثاني ) من بطولة الجمهورية والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من أحمد ناصر عباس ومصطفى عطية وعُدي سليمان.

رصيد المصري

بتلك النتيجة يتوقف رصيد المصري عند النقطة التاسعة والعشرين.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب البديل محمود عبد الله في الدقيقة الأربعين من الشوط الثاني للمباراة التي حظيت بمتابعة من الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة «علي ماهر» وكذلك من مجلس إدارة النادي المصري ممثلا في رجب عبد القادر نائب رئيس النادي ومحمد موسى والدكتور أحمد الطحان عضوا المجلس.

تمثيل المصري

مثل المصري في المباراة : حسام حسن لحراسة المرمى ، عدنان عثمان ، ابراهيم ناجي ، خالد الدياسطي ، لؤي فهمي لخط الظهر ، زياد نصر ، ابراهيم سعيد ، عبد الله الجبروني لخط الوسط ، عبد الرحمن عصام ، محمد المرسي ، محمد أحمد صالح لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من عبد الله أيمن ، محمد فوزي جاد ، أبو الفتح أشرف ، أحمد أبو الفتح ، صالح فريد .

الجهاز الفني للمصري

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. حمادة طلبه مدربًا عامًا ، ك. أحمد يوسف مدربًا مساعدا ، ك. ابراهيم صبيح مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للاداء ، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد الجراحي إداريًا ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا ، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.