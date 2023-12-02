النادي الثقافي المصري الأمريكي: إقبال كبير للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024

قال نشأت زنفل نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، إن لجان الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية تشهد إقبالًا كبيرًا من الجاليات المصرية، للمشاركة في العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري.

زنفل: تسهيل تصويت المصريين في أمريكا

وأضاف نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السفارة المصرية والقنصليات في أمريكا توفر كل الدعم والتسهيلات للمصريين في التصويت في الانتخابات بداية من دخولهم مقر الانتخابات حتى انتهاء عملية التصويت.

وطالب «زنفل» المصريين في أمريكا بالمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، والتي تمتد لثلاثة أيام، مؤكدًا أنه يتم تقديم كل التسهيلات للمقبلين على المشاركة في الانتخابات.

مصرية في أمريكا: الدولة تغيرت بعد تنفيذ مشروعات عملاقة

في السياق، قالت ميري جرجس، مواطنة مصرية بأمريكا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سافرت مسافة كبيرة من نيوجرسي للتصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج بأمريكا، مضيفة أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في المشروعات التي يتم تنفيذها في كل المجالات، وكلنا نقف مع الدولة المصرية في كل ما يحاك ضدها.