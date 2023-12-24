«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: مليون مواطن يدخلون سوق العمل سنويا

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء شهد دراسة لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين وتحسين معيشته عما هي عليه الآن.

حجم الحاصلات الزراعية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك انخفاضا في حجم الحاصلات الزراعية على مستوى العالم بنسبة 31%، لافتًا إلى أن مبادرة حياة كريمة قامت بها الدولة المصرية لتطوير القرى والنجوع وتحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية، موضحا أن الدولة تعمل على تحفيز الاستثمار، وهناك من 900 ألف إلى مليون مواطن مصري يدخلون سوق العمل سنويا.

الرئيس السيسي يحاول دائما إيجاد مشروعات

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحاول دائما إيجاد مشروعات وتحسين الخدمات وتقليل معدل البطالة سنويا وهذا الشغل الشاغل له، واتضح هذا من خلال الاجتماعات التي يقوم بها، مستطردًا أن تخارج الدولة من بعض المشروعات كان استجابة للمستثمرين في الداخل والخارج لأن المنافسة كانت صعبة، ولذا يتم العمل على تمكين القطاع الخاص ليكون له اليد العليا في الاستثمارات والتنمية.