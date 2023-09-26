«إرادة جيل» بكفر الشيخ: اجتماع 42 حزبا لمناقشة دعم ترشح الرئيس السيسي

قال عبدالنبي موسى، الأمين العام لحزب إرادة جيل بمحافظة كفر الشيخ، وعضو الهيئة العليا للحزب بالقاهرة، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية أمر يصب في المقام الأول في مصلحة الشعب المصري والوطن، مشيرا أن الرئيس أقام مشروعات كبيرة في قطاعات مختلفة، وهو الأمر الذي يعود على وطننا بالخير وعلى الأجيال القادمة.

دعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

وأضاف «موسى»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في السادسة من مساء السبت المقبل، سيجتمع رؤساء 42 حزبا وكيانا وممثلين لقبائل مصرية، تحت مسمى تحالف الأحزاب، وذلك بالمقر الرئيسي لحزب إرادة جيل بالقاهرة، برئاسة النائب تيسر مطر، رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام للتحالف، وذلك لبحث خطة التحرك والدعم الكامل للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر المقبل.

رد الجميل للرئيس السيسي

وأضاف أن أحزاب التحالف بدأت بالفعل في حشد أنصارها لدعم الرئيس السيسي، ويبقى تحديد ووضع الطرق الصحيحة للتحرك قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، لرد الجميل للرئيس الذي ضحى من أجلنا كثيرا، ومن أجل رفعة الوطن الغالي.