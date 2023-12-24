6 أخبار سارة تنتظر المصريين مع بداية 2024.. زيادة المعاشات وتبكير صرف المرتبات
كتب:
أحمد أبوضيف
06:53 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
صرف المرتبات
يترقب المصريون قدوم العام الميلادي الجديد 2024، الذي يحمل لهم أكثر 6 أخبار سارة تنتظرهم بشأن المرتبات وزيادة المعاشات، والحد الأدنى للأجور، وإضافة المواليد، ومنحة العمالة غير المنتظمة، والخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.
أخبار سارة تنتظر المواطنين في عام 2024
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الأخبار السارة، التي يترقبها الملايين من المواطنين خلال العام الميلادي 2024:
- إضافة المواليد على بطاقة التموين، حال إقرار ميزانية جديدة على موازنة الدعم التمويني، سيكون خلال شهر يوليو من العام المقبل 2024.
- تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات، وجرى تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، لتبدأ من 21 في الشهر حتى 28.
- صرف زيادة المعاشات شهر يناير 2024 للمستحقين المستفيدين من قرار الزيادة، وهم أصحاب معاش 1105 جنيهات «الحد الأدنى» وأصحاب معاش 8720 جنيهًا «الحد الأقصى»، يوم الاثنين الموافق 1 يناير المُقبل 2024.
- اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجري إقرارها مطلع العام الجديد، ومن المنتظر تطبيق القانون في فبراير المقبل.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه.
- يحصل الموظفون في القطاع الخاص والحكومي على 121 يومًا إجازة، خلال عام 2024، منها الأعياد والعطلات الرسمية، يومي «السبت والأحد» ويبلغ عددها 104 أيام.