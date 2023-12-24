6 أخبار سارة تنتظر المصريين مع بداية 2024.. زيادة المعاشات وتبكير صرف المرتبات

يترقب المصريون قدوم العام الميلادي الجديد 2024، الذي يحمل لهم أكثر 6 أخبار سارة تنتظرهم بشأن المرتبات وزيادة المعاشات، والحد الأدنى للأجور، وإضافة المواليد، ومنحة العمالة غير المنتظمة، والخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.

أخبار سارة تنتظر المواطنين في عام 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الأخبار السارة، التي يترقبها الملايين من المواطنين خلال العام الميلادي 2024: