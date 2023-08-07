4 أخبار سارة تنتظر المواطنين في أغسطس.. صرف مبكر للمرتبات

بعد مرور الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ينتظر المصريون أخبارًا سارة في الأيام المتبقية من الشهر الأخير في فصل الصيف، من بينها، حالة الطقس وصرف المرتبات، بينما ينتظر طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق الكليات في مرحلته الأولى، وبدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية.

انخفاض في درجات الحرارة

وينتظر المصريون انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة من شهر أغسطس، والذي يتميز بكونه أكثر الشهور حرارة دائمًا في الصيف، فهو شهر الذروة، لكن هذا العام ستنخفض درجات الحرارة لتصل خلال الـ5 أيام المقبلة إلى 34 درجة على القاهرة الكبرى ويمكن أن تصل إلى 33 مئوية، بحسب الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووفق «غانم»، فإن الانخفاض في درجات بسبب تأثر مصر بامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ومصادر كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مع امتداد مرتفع الأزوري: «هنبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة، وهنحس بالانخفاض فترة النهار وفترة الليل لمدة 3 أو 4 أيام متواصلين، وهنحس بتحسن في الأحوال الجوية، وهيكون في نشاط نسبي للرياح هيساعد بتلطيف الجو خاصة ساعات الليل».

نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى

كما ينتظر طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، والتي أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التنسيق سيكون منخفض عن العام الماضي، وتشير التوقعات إلى انخفاض تنسيق الشعب الثلاث، علمي علوم ورياضة وأدبي، عن العام الماضي.

صرف مستحقات العاملين عن الشهر الماضي

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ صرف المرتبات من يوم الخميس 24 أغسطس ولمدة 5 أيام، وأيضًا من الأخبار السارة التي ينتظرها المصريون، هي صرف أي متأخرات مستحقات العاملين عن الشهر الماضي، وذلك بدءً من اليوم 7 أغسطس، وأيضًا يومي 9 و10 أغسطس.

صرف معاش «تكافل وكرامة» بالزيادة المقررة

ومن الأخبار السارة أيضًا، صرف معاشات «تكافل وكرامة» لجميع المستحقين يوم 15 أغسطس الجاري، وذلك بالزيارة المقررة وهي 25% لجميع المستفيدين من الدعم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشهر الخامس على التوالي.

وتمت زيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، إلى 625 جنيهًا، والمستفيدين من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه، ومن ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه شهريًا.