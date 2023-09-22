عاجل.. منها «3 أيام إجازة».. أخبار سارة لملايين المصريين الأسبوع المقبل

قرارات وأحداث سارة تنتظر المصريين خلال الفترة المقبلة، فخلال الأسبوع المقبل تحدث عدة أمور مهمة للمواطنين، من بينها بدء العام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف، فضلاً عن الزيادة المنتظرة للأجور والرواتب والمعاشات، التي أعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرًا.

الخريف أول حدث مهم يبدأ بعد ساعات

يبدأ أول تلك الأحداث المهمة للمواطنين اليوم، فمع دقات الثانية عشرة منتصف الليل يبدأ يوم جديد ويكون بداية لأحد أهم هذه الأحداث وهي فصل الخريف 2023، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية يبدأ فصل الخريف فلكيا يوم السبت الموافق 23/9/2023، ويعد أفضل فصول السنة من حيث الأجواء فدرجات الحرارة تكون ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء، لذا يطلق عليه الاعتدال الخريفي، وفيه يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الأرضية ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

المولد النبوي الشريف.. إجازة 3 أيام

يوافق موعد المولد النبوي الشريف يوم الـ12 من ربيع الأول عام 1444 هجرية والموافق الأربعاء 28 سبتمبر 2023، وقرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس 29-9-2023، ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية مثل ما جرت العادة، ليحصل بذلك الموظفون على 3 أيام إجازة.

والمولد النبوي الشريف حدث مهم بالنسبة لعامة المسلمين، ويتبقى عليه أيام قليلة، ويستعد الكثير من المواطنين للاحتفال بتلك المناسبة، بإحياء سنة الرسول وإقامة الولائم والمدائح، فضلاً عن شراء حلوى المولد قبل حلول المناسبة، إذ أن حلوى المولد تعد من أبرز مظاهر الاحتفال به، فضلاً عن الاستماع بيوم الإجازة مع العضلة الرسمية، ليحتفل المواطنون بثلاثة أيام إجازة قبل العام الدراسي.

العام الدراسي الجديد 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، في الموعد المحددة مسبقا وهو يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتسمتر الدراسة به حتى السبت السبت 8 يونيو 2024، إذ يصبح عدد أسابيع الدراسة 35 أسبوعًا موزعة على فصلين دراسيين، وإجازة نصف العام الدراسي تبدأ يوم 27 يناير المقبل.

ويعد بدء العام الدراسي حدثاً مهماً بالنسبة للأسر المصرية، إذا تستعد له هي والأبناء بالمذاكرة والجد والاجتهاد فضلاً عن شراء لوزامه المهمة من الشنط والزي المدرسي والأدوات، فضلاً عن تحديد جدول الدروس والمذاكرة.

قرارات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات والأجور وإعفاءات المتعسرين

زفّ الرئيس السيسي حزمة قرارات مهمة بالنسبة للمواطنين تتعلق بزيادة الأجور وتحسين مستوى المعيشة، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمدينة سدس الأمراء في محافظة بني سويف خلال الأسبوع الماضي، وجاءت القرارات على النحو التالي:

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة، بدلاً من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- زيادة معاش تكافل وكرامة، بنسبة 15%، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

- زيادة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه.

- تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

- يطلق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك، قبل نهاية العام.

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.