الأرخص ثمنا.. هل الذهب عيار 14 مناسب للادخار؟

مع زيادة سعر أونصة الذهب عالميا، ووصولها لحاجز الـ2053 دولارا للأونصة الواحدة، تحرك سعر الذهب المحلي عيار 24 و22 و21، إذ وصل سعر الجرام لعيار 21 في الأسواق حاليا لـ3070 جنيها للجرام الواحد، بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

مواطنون اتجهوا لشراء الذهب عيار 14 جرام

ارتفاع أسعار الذهب عالميا وما تلاه من انعكاسات على السعر المحلي لذات السلعة، دفع عدد كبير من المواطنين إلى المضي قدما للاستثمار في الذهب عيار 14، والذي وصل سعر الجرام منه حاليا لـ2047 جنيها، ويتساءل البعض عن جدوى الاستثمار في الذهب عيار 14 بدلا من عيار 24 أو 21.

وقال ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن الذهب عيار 14 يتواجد بوفره في الأسواق المصرية، غير أن ثقافة المستهلك المصري لا تدفعه إلى الشراء، إذ أن أغلب المواطنين يفضلون الاستثمار في الذهب عيار 24 و21.

وأضاف عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن»، أن سوق الذهب شهد زيادة نسب المطروح من المشغولات الذهبية كـ«غوايش، سلاسل، خواتم، حلق» من الذهب عيار 21 بأوزان أقل بكثير عما كان يتم ترويجه سابقا، مشيرا إلى أن المشغولات الذهبية عيار 14 شهد هو الأخر زيادة كبيرة في معدلات طرحه بالأسواق.

وأوضح «فرج» أن الاستثمار في الذهب عيار 21 يعد الأكثر رواجا بين المواطنين في مصر، وهي ثقافة منتشرة فيما بينهم، وهو ما دفع التجار إلى إنتاج مشغولات ذهبية بأوزان تصل لـ6 أو 7 جرامات بدلا من 20 جراما من عيار 21 حتى لا يتوقف سوق الشراء والطلب عليه، ومن أجل تحقيق تعادل بين السعر وما يناسب المواطنين.

وأكد عضو شعبة الذهب أن الذهب عيار 14 يلقى رواجا من قبل فئات بالمجتمع المصري، إذ أن كل أنواع الذهب مهما اختفلت قابله للبيع والشراء طالما كان مع صاحب السلعة فاتورة.