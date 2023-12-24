القبض على متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من مزرعة في الشيخ زايد

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، بمديرية أمن الجيزة، من (مالك محل مشغولات ذهبية – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بقيام (خفير بمزرعة خاصة بالمُبلغ وآخر – مقيمان بمحافظة المنيا) بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، من داخل استراحة ملحقة بالمزرعة ملكه بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة (بندقية خرطوش – فرد محلي وطلقتين لذات العيار- طبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية).. وأنكرا قيامهما بالاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالي، وأضافا أن الأول قام باستغلال طبيعة عمله كخفير بالمكان وعلمه بأن المُبلغ يحوز أسلحة نارية غير مرخصة، فقام بالاشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب الواقعة، والتصرف في المسروقات بالبيع لاثنين سيئي النية (أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة النارية المستولى عليها).

وبمواجهة المُبلغ أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وعلل إبلاغه بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي خشية مسائلته قانونياً عن تلك الأسلحة، واعترف بحيازتها بقصد الدفاع.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.