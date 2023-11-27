عاجل.. عرض مشغولات ذهبية بمصنعية أقل: التفاصيل والأسعار

شهد معرض نيبو عرض أنواع مختلفة من المشغولات الذهبية، أبرزها غوايش خفيفة الوزن بهدف إنعاش سوق المشغولات الذهبية، حيث يقام حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية، وتنظمه الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ويساهم المعرض بشكل كبير في زيادة مبيعات وصادرات الذهب المصري.

زيادة المبيعات للذهب

وقال محمد العرفي الخبير في مجال أبحاث الذهب والاقتصاد، إنّ المعرض يساهم بشكل كبير في زيادة المبيعات بشكل واضح خاصة وأنه يعتبر فرصة كبيرة لزيادة مبيعات الذهب، والاتجاه نحو التصدير وزيادة المبيعات الاتجاه نحو المنافسة العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العارضين في المعرض يقوموا بالعديد من العروض والتخفيضات المصنعيات لزيادة المبيعات خلال هذه الفترة خلال المعرض.

مصنعيات منخفضة للمشغولات الذهبية

وأشار إلى أنه يتم طرح العديد من المشغولات بمصنعيات أقل من الذهب في صورة السبائك، إذ يوجد غوايش يتم بيعها بمصنعيات تبدأ من 50 جنيها، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة المبيعات.

وكان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، كشف في وقت سابق، عن إن عدد المشتركين في معرض نبيو للذهب يصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا، فضلا عن زيادة عدد المشتريين الأجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110.

وأوضح أنّ معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات لها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية، لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

كما أن المعرض يساهم بشكل كبير في زيادة الابتكار في الأشكال الخاصة بالذهب، إذ أنه سيتم تكريم عدد من المصنعين الصغيرين على عدد من المشغولات ذات التصميمات الجديدة والمبتكرة.