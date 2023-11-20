لو بتفكر تشتري مشغولات ذهبية بفصوص.. إليك هذه النصائح قبل الشراء

عادةً ما توضع فصوص من بعض الأحجار الكريمة في أغلب المشغولات الذهبية، خاصةً الخواتم، التي تباع في السوق المحلية المصرية، حيث تعتبر هذه الفصوص من أبرز ما يزين المشغولات، وتعطيها شكلاً لامعاً وبراقاً.

هناك العديد من الأشكال والأنواع من الفصوص، التي يتم استخدامها في المشغولات الذهبية، مع اختلاف أحجامها وألوانها، والتي تتميز بأنها تناسب جميع الأذواق ومختلف الفئات، ولكن عادةً ما يقع البعض في أزمة كبيرة بعد شراء الذهب الذي يحتوي على الفصوص، حيث يفاجأ عند بيعها بأن الصائغ يطلب خصم وزن الفصوص من الوزن الإجمالي للمشغولات الذهبية.

عيار 18 الأفضل في الفصوص

وتعتبر مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث الذهب، إنه عند شراء خاتم أو توينز يحتوي على فصوص، يجب التأكد من عياره، ومن الأفضل أن تتواجد الفصوص في الذهب المصنوع من عيار 18، لأنه أفضل من عيار 21، باعتبار أن عيار 21 نسبة الذهب فيه أكبر، لذلك لن يكون بنفس صلابة عيار 18 وقدرة تحمله.

وأضافت المؤسسة البحثية أن صلابة عيار 18 تساعد بشكل كبير في الحفاظ على الفص من السقوط أو الضياع، حيث يبقي ثابتاً في الخاتم أو القطعة الذهبية، نظراً لأن عيار 18 يتميز بقدرته على التمسك بالفص لفترة أطول، كما أنه أقوى من العيارات الأخرى، التي يمكن صنع المشغولات الذهبية منها.

وبشكل عام فإنه، رغم أن عيار 21 هو الأكثر تداولاً في مصر، فإن الذهب عيار 18 يُعد أفضل في الأشكال، وفيه تنوع أكثر عن عيار 21، الذي قد يفتقد للتنوع في الأشكال والأذواق، خاصةً وأن عيار 18 يتحمل الاستخدام اليومي بشكل كبير عن الأعيرة الأخرى، وفق المختصين والعاملين في صناعة المشغولات الذهبية.