10 معلومات عن المنطقة الصناعية بأسوان.. توفر آلاف فرص العمل للشباب

تشهد محافظة أسوان إقامة عدد ضخم من المشروعات القومية على كافة المستويات الإنشائية والصناعية، وكذلك مشروعات البنية التحتية، التي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب من ضمنها مشروع المنطقة الصناعية الذي يقام على مساحات واسعة بمدينة أسوان الجديدة.

مشروع المنطقة الصناعية

وقال المحاسب محمد أبو القاسم، المشرف على مشروع المنطقة الصناعية ونائب رئيس جمعية المستثمرين، إن المنطقة تشهد عددا كبيرا من المشروعات، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.

وأوضح «أبو القاسم»، في بيان اليوم أن المشروع يشهد 504 قطع مختلفة بما في ذلك 219 قطعة مخصصة لصناعة المواد البنائية، و105 قطع للصناعات الكيماوية، و88 قطعة للصناعات الغذائية، و92 قطعة للصناعات الهندسية ما يسهم في استثمار الثروات التعدينية والمحجرية والزراعية وغيرها من الموارد التي تمتلكها محافظة أسوان.

وترصد «الوطن»، 10 معلومات عن مشروع المنطقة الصناعية الذي يقام على مساحات واسعة داخل مدينة أسوان الجديدة.

1. يأتي المشروع ضمن مجموعة من المشروعات مشروعات الكبرى داخل مدينة أسوان الجديدة.

2. تصل مساحة إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة في أسوان إلى 200 فدان.

3. المنطقة الصناعية تعتبر نقلة نوعية وستساهم في تحقيق حلم جديد للتنمية في أسوان.

4. المنطقة تتميز بقربها من المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية ومطار أسوان الدولي والموانئ البرية وميناء برنيس البحري.

5. المنطقة الصناعية مرتبطة بالمحور الدولي الإسكندرية/كيب تاون ومسار القطار السريع.

6. تستفيد المنطق من مصادر متنوعة للطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي.

7. تسعى الحكومة المصرية الى بتنفيذ مشروعات أخرى في أسوان.

8. يساهم المشروع في توفير آلاف من فرص العمل للشباب.

9. المنطقة الصناعية الجديدة تضم قطعًا مختلفة لصناعات متنوعة مثل المواد البنائية والكيماوية والغذائية والهندسية.

10. المشروع يهدف إلى استثمار الثروات التعدينية والمحجرية والزراعية في أسوان.