«البيئة»: بدء أعمال تشجير المنطقة الصناعية في شق الثعبان

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع العاملين في قطاع نوعية البيئة في الوزارة، لاستعراض جهود إدارة نوعية الأرض والتربة من خلال مقترح آليات لرصد ومراقبـة جودة التربة.

زراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية رصد وتتبع تلوث التربة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما استعرضت آخر مستجدات حملات التشجير بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان والمخصص لها 4400 شجرة، حيث بدأت أعمال التشجير في الكيلو الأول من المنطقة بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة.

وتناول الاجتماع الدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء المحيط التابع لوزارة البيئة لإجراء عمليات الرصد البيئي بمنطقة شق الثعبان، لتقييم حالة جودة الهواء في إطار أعمال التطوير التي تتم في المنطقة، والانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بمرحلتيها الأولى والثانية، حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة المشتل المركزي لوزارة البيئة بمرحلتيها الأولى والثانية، وتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والكنائيس خلال عام 2023 بعدد 100 ألف شجرة.

ونفذت الوزارة أعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فيما يخصها، حيث شهد عام 2023 زراعة 1.3 مليون شجرة، فضلا عن تنفيذ الأعمال بنسبة 100%، وتشجير قطاع الأمن المركزي على طريق القاهرة السويس، وزراعة ما لا يقل عن 6500 من أشجار الزينة والأشجار المثمرة لخدمة القطاع، وتشجير مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار).