35 فرصة عمل شاغرة في إحدى شركات المنطقة الصناعية بالعين السخنة

أعلنت مديرية العمل في محافظة السويس، توافر عدد من فرص العمل في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، بمرتبات مجزية، ووضعت الشركة الطالبة لشغل الوظائف شروط لقبول المتقدمين

فرص العمل بإحدى الشركات الصينية

وجاء بإعلان مديرية العمل في محافظة السويس، طلب إحدى شركات صناعة وطباعة المنسوجات، لعمال بمؤهلات متوسطة في وظيفة عامل إنتاج، على أن تقبل الطلبات الخاصة بالراغبين في العمل بمقر الشركة من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب.

أكد حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، أن إحدى شركات المنطقة الصناعية بالمنطقة الصينية بالعين السخنة بحاجة لشغل 35 فرصة عمل شاغرة ، من العمالة بمؤهلات متوسطة وبمرتبات 3500 جنيها على ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

إعلان فرص العمل على موقع الوزارة

وتابع وكيل وزارة العمل في السويس، أن كل فرص العمل التي يتم الإعلان عنها معلنة على الموقع الرسمي لوزارة العمل بحسب تعليمات وزير العمل حسن محمد حسن شحاتة، ووفقاً لتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بالعمل على تيسير وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة السويس.