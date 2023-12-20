جامعة الدلتا التكنولوجية تبحث تدريب الطلاب في المنطقة الصناعية بقويسنا

استقبل الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اللواء أحمد عبدالفتاح ابوالغار رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا، لبحث وتعزيز سبل وآليات التعاون المشترك.

لقاء رئيس جامعة الدلتا والمنطقة الصناعية بقويسنا

وقدم الدكتور عربي كشك التهنئة للواء أحمد عبدالفتاح لتوليه رئاسة الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا في المنوفية، متمنيًا له التوفيق والسداد فى مهام عمله الجديد.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات الهامة التى تُسهم فى تحقيق التميز والريادة للجامعة، وتُسهل التدريب الميدانى للطلاب بالمصانع والشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية، وبما يساهم فى دعم الصناعة الوطنية وحل مشكلات المجتمع عن طريق ابحاث الماجستير والدكتوراه ومشاريع تخرج الطلاب.

كشك: زيادة عدد الزيارات إلى المصانع

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، أهمية التعاون مع المنطقة الصناعية بقويسنا والتى تُمثل أحد الصروح الصناعية والتى تُسهم فى فتح مجالات الإستثمار وتوفير فرص عمل للطلاب، مشيرًا إلى أن زيارة المناطق الصناعية تُكسب الطلاب مهارات وخبرات حقيقية مميزة، بما يٌمكنهم من الإطلاع على المشروعات والفرص الإستثمارية على أرض الواقع ويدعم التوجه نحو العمل الحر.

وأضاف الدكتور كشك حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز، وفتح آفاق جديدة للطلاب لتنمية الذات، بالإضافة إلى تقديم مناخ علمى وبحثى متميز يواكب التطور التكنولوجى المتسارع، لتأهيل طلابها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل، مشيرًا الى حرص الجامعة على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحل مشكلات المجتمع، لإثراء العملية التعليمية ودعم الصناعة الوطنية وتخريج كوادر تكنولوجية بمستوى مُتميز من المعرفة والابداع التكنولوجي.