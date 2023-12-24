افتتاح معرض الورش الفنية لبرنامج الفنون التراثية في الدقهلية

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن افتتاح اليوم معرض الورش الفنية لبرنامج الفنون التراثية داخل مركز الشباب والرياضة ببني عبيد بالدقهلية بحضور متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد.

تنظيم معرض فنون تراثية بالدقهلية

وأضافت منى عثمان، في بيان لها أن المعرض جرى تنظيمه في وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة بمراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

برنامج الفنون التراثية الذي يهدف إلى القضاء على البطالة

وأضافت أن المعرض جاء ضمن برنامج الفنون التراثية الذي يهدف إلى القضاء على البطالة وتشجيع النشء على العمل الحر، واكتساب حرف يدوية تفيدهم في المستقبل وتفيد أسرهم وقراهم ومجتمعهم ودمج التراث القديم مع المعاصر من خلال الفن التشكيلي.

قال متولي عبد العال رئيس مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، إن الدولة حريصة على تعليم النشء الحرف اليدوية، وأهمية إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات ومدى الفائدة العائدة من ذلك على الفرد والأسرة.

وأكد دور مراكز الشباب في تنمية المجتمع وتنمية النشء والشباب ثقافياً ورياضيا واجتماعياً وأن مراكز الشباب لها الدور الأول في توعية الشباب والنشء والاهتمام بهم وتعليمهم في كل المجالات.