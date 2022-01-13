أسعار منتجات معرض تراثنا بمنتدى شباب العالم.. كليم يدوي وشنط ومنسوجات

كليم يدوي منقوش وشنط مطرزة بألوان زاهية ومنسوجات تعكس كل واحدة منها ثقافة محافظة مختلفة من محافظات مصر، يجاورها مشغولات جلد يدوية وهدايا من الخزف، أبهرت أنظار المارة من المشاركين في منتدى شباب العالم، في أحد أركان قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، حيث يتعرف المارة من خلال المنتجات على ثقافة محافظات مصر، كما اعتبرتها الجنسيات الأجنبية فرصة لشراء هدايا من أم الدنيا إلى بلادهم، أما العارضون فاعتبروها فرصة لتسويق بضاعتهم ومنتجاتهم أمام العالم أجمع.

أسعار منتجات معرض تراثنا بمنتدى الشباب

وجاءت أسعار منتجات معرض تراثنا بمنتدى الشباب على النحو التالي:

- يبدأ سعر السجاد الصوف اليدوي من 250 حتى 450 جنيهًا.

- يبدأ سعر التابلوهات ألوان زيت من 150 جنيهًا باختلاف الحجم.

- كوستر نحت خشب بـ50 جنيها.

- تبدأ أسعار الشنط الكروشيه من 150 حتى 450 جنيها.

- جاءت أسعار الخداديات بسعر 300 جنيه.

- بدأت أسعار المفارش من 300 حتى 700 جنيه.

- تراوحت أسعار الشلتة القطن بين 450 حتى 700 جنيه.

- سعر المحفظة الجلد بـ150 جنيها.

يذكر أنّ اليوم هو الأخير لفعاليات منتدى شباب العالم، وشهد المنتدى اليوم حفل تخريج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنطلق الجلسة الختامية وإعلان توصيات منتدى شباب العالم 2021 في تمام الساعة 6 مساء، ويبدأ الحفل الختامي للمنتدى في تمام الساعة 7.5 مساء، ويُطلق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التعامل مع جائحة كورونا في مصر مختلف، حيث جرى تحريك الاقتصاد مرة ثانية بعد انتشار فيروس كورونا ومحاولة التخفيف من آثار الجائحة اقتصاديا، دون التوقف حتى تنتهى الجائحة تماما، وأضاف أنّه سيتم تنفيذ الإغلاق المؤقت حال الحاجة له، وذلك خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، ضمن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ أمس.