مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تنظم حفلا لتكريم الطلبة المتفوقين

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الحفل السنوي لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين بمركز شباب المقاطعة، التابع لإدارة شباب السنبلاوين في الشهادات العامة من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والإعدادية.

حفل سنوي لتكريم الطلاب المتفوقين

وأشارت عثمان في بيان لها إلى أنه جرى تنظيم حفل تكريم الطلاب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية داخل ملعب مركز شباب المقاطعة بالدقهلية.

وأوضحت أن الحفل بدأ بعرض رياضي لفريق الكاراتيه بالمركز، وإقامة مباراة وديه لكرة القدم لقدامى الرياضين.

وأشارت عثمان إلى أنها قدمت الدروع التذكارية للطلبة المتفوقين وسط فرحة وسعادة كبيرة من الطلبة وأهاليهم في الحفل السنوي، وسط أجواء من الفرحه والتهنئة وقدمت التهنئة للطلاب المتفوقين علي نجاحهم وحثتهم على الاستمرار في التفوق والنجاح والتقدم في الحياة.