سجاد يدوي صديق للبيئة.. «زينب» حضرت من أرض الفيروز للمشاركة في معرض تراثنا

مرت 5 سنوات على أول مشاركة لـ «زينب العبادي» ابنة مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، في فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من كل محافظات مصر.

سجاد صديق للبيئة في معرض تراثنا

«كليم سيناوي وسجاد صديق للبيئة وأعمال خرز»، أعمال مميزة تشارك بها السيدة السيناوية كل عام في الركن الخاص بسيناء داخل معرض تراثنا، تبهر بها أنظارالجمهور الزائر للمعرض، حيث يتعرف المارة من خلال المنتجات على ثقافة سيناء، وتعتبرها فرصة أيضا لتسويق بضاعتها ومنتجاتها لكسب المال، بحسب حديثها لـ«الوطن».

كيلم سيناوي

يتميز السجاد والكليم اليدوي الذي تصنعه زينب السيناوية بكونه صديقا للبيئة، حيث اهتمت منذ فترة بضرورة الحفاظ على البيئة، والممارسات التي يمكن أن تساهم في حماية الكوكب من الاحتباس الحراري، فاتجهت لتحويل مشروعها الخاص بصناعة المشغولات السيناوية والكليم اليدوي، إلى مشروع صديق للبيئة، حسب وصفها.

خامات طبيعية للصباغة

استخدمت السيدة السيناوية، الصبغات الطبيعية للسجاد والكليم بدلا من الصبغات الصناعية المضرة بالبيئة، وتستخلص ألوانها من منتجات طبيعية ذات درجة ثبات عالية: «كنت حابة أعمل حاجة مختلفة تحافظ على الصحة والبيئة»، فاعتمدت على القرفة والشاي والزعفران والبرسيم والكركم كألوان طبيعية بدلا من الصناعية، وتعمل على تثبيتها على السجاد بمواد طبيعية أيضا.

إلى جانب أهمية الصبغات الطبيعية في الحفاظ على البيئة، أكدت زينب أن الصبغات الطبيعية تستهلك كميات مياه أقل بكثير من الصناعية، وهو شكل آخر من أشكال الحفاظ على البيئة.

وتحرص السيدة السيناوية على تسويق منتجاتها الصديقة للبيئة في المعارض المحلية داخل مصر مثل «ديارنا»، و«تراثنا» وأيضا مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ، ومهرجان تونس بمحافظة الفيوم، وفي كل مرة تجد إعجابا شديدا من الجمهور الزائر بالمنتجات الخاصة بها كونها صديقة للبيئة.

وقالت زينب: «المعارض دي فرصة كبيرة للتسويق وبحلم أصدر للعالم كله منتجات سيناوية يدوية وصديقة للبيئة».