أستاذ طب نفسي: التسامح والتماس الأعذار للآخرين يزيد المناعة والراحة النفسية

قالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي، إن التسامح والتماس الأعذار يزيد المناعة ويعمل على الراحة النفسية، والسلام النفسي، لافتة إلى أن سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - علمنا التماس الأعذار للناس، حتى يعيش الجميع فى راحة نفسية.

«حمودة»: عدم التماس العذر يزيد من الكراهية في المجتمع

وأضافت «حمودة»، خلال مداخلة لها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»: «لو الإنسان لم يلتمس الأعذار للآخرين سينتشر الحقد والضغائن، مما يزيد من المشاكل بين الناس، وعدم التماس الأعذار يزيد التوتر والأعراض الاكتئابية، والشعور بالروح الانتقامية والعدوانية والوحدة».

العلاقة بين التماس الأعذار والراحة النفسية

وتابعت أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر: «التماس الأعذار يجعل العقل أقل في الأفكار، كذلك يشعر الإنسان بالراحة والمناعة النفسية».