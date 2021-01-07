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طبيب: الحالة النفسية السيئة تضعف المناعة

كتب:

محمد متولي
09:31 م | الخميس 07 يناير 2021
الدكتور أشرف عقبة

الدكتور أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الحالة النفسية لها عظيم الأثر في تعزيز عمل الجهاز المناعي وحتى يقوم بوظائفه المتوازنة التي تمنع حدوث الأمراض من الأساس، حيث إن الشخص و عندما يحيا في ظروف نفسية سيئة يعيش حينها في تغيرات بجهازه المناعي مؤذية للجسد.

الأجسام المضادة المفيدة

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحالة النفسية السيئة تؤثر بشكل كبير على نشاط الخلايا المناعية، بخلاف تغير رد الفعل المناعي، كما يفرز الجسم كيماويات ضارة مع قلة إفراز الكيماويات المفيدة للجسم.

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