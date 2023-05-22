هشام رامي لقناة الناس: المناعة النفسية تحمي الإنسان من الضغوط

قال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي، إنّ جزءًا من الجهاز العصبي مسؤول عن حمايتنا من تأثير الضغوط النفسية الخارجية على عمل جهازنا العصبية، موضحًا: «كلنا نتعرض لضغوط أو مؤثرات خارجية، قدرة جهازنا العصبي والمخ والألياف العصبية على امتصاص هذا الضغط والتعامل معه بطريقة سليمة نسميها المناعة أو الصلابة النفسية».

المناعة النفسية استعداد وراثي طبيعي

وأضاف «رامي» خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «المناعة النفسية استعداد وراثي نولد به، ويختلف من شخص لآخر، وهو يحمي جسمنا مثل الفيتامينات ويجعلنا قادرين على مقاومة المؤثرات الخارجية التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إصابتنا بمعاناة نفسية».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.