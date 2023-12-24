قيادي بمصر أكتوبر: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم بين جميع أطياف الشعب

أكد عبدالجواد عبدالغني أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، أن خلق حالة من التلاحم بين أطياف الشعب المصري المختلفة كان له مردود كبير على أرض الواقع في إثراء الحياة السياسية والحزبية.

وأضاف عبدالغني، في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على استكمال الحوار الوطني؛ لأن ذلك ينعكس بشكل كبير على المواطن، كما أن نتائج الحوار تكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع في مختلف الملفات، وهذا ما شهدناه خلال الانتخابات الرئاسية.

مشاركة كبيرة من مختلف الفئات السياسية والحزبية

وأشار إلى أن الحوار الوطني شهد مشاركة كبيرة جدا من مختلف الفئات السياسية والحزبية وشرائح المجتمع المصري بشكل عام، والجميع طرح رؤيته للمشاكل والحلول مع اختلاف السياسات والأيديولوجيات الفكرية لكن الجميع كان حريصا ولا يزال على المصلحة العامة.

بلورة مزيد من الأفكار لخدمة الوطن

وأوضح أن الحوار الوطني خلق تنمية حقيقية للحياة السياسية المصرية، كما أنه يسهم بمزيد من المساحات المشتركة بين الأطراف الممثلة فيه وبلورة مزيد من هذه الأفكار لخدمة الوطن والمواطن.