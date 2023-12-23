عماد الدين حسين: الحوار الوطني نجح قبل تنفيذ توصياته على أرض الواقع (فيديو)

أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية الحوار واستمراره، مشيدًا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استئنافه خلال الفترة المقبلة.

الرئيس السيسي أكبر الداعمين للحوار الوطني

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأكبر للحوار الوطني، والدولة وجدت أن الحوار مهم ومثمر، وما وصلت الدولة إلى انتخابات رئاسية بهذا النجاح لولا أن الحوار الوطني مهد الأمر وجعل القوى السياسية تجلس وتتفق وتختلف تحت سقف واحد.

وذكر أن هناك مكتسبات كثيرة من الحوار الوطني، ونجح حتى قبل أن تنفذ توصياته على أرض الواقع، إذ أشاع مناخ من الحرية والتواصل، وقرب بين الأطراف المختلفة، وهذه مسألة في منتهى الأهمية، مشيدًا بما تحقق من انفتاح سياسي، معقبًا: «سيُبَلْوَر الحوار الوطني بصورة يتوقعها كثيرون.. وسيُتَاح مناخ يساعد القوى السياسية على كثير من العمل».