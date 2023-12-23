حزب المصريين: الحوار الوطني يؤكد التعددية السياسية والمناخ الديمقراطي

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إنّ تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعة الحوار الوطني، رسالة للعالم بأنّ مصر تتمتع بتعددية سياسية ومناخ ديمقراطي، يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر والأيديولوجيات المختلفة، ولنا في الاستحقاق الدستوري الأخير عظة، خاصة بعد أن عزز المناخ الديمقراطي في البلاد بعد منافسة 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، ولكل منهم ظهير سياسي مختلف عن الآخر، ومع ذلك اتفقوا على حب وخدمة مصر.

الحوار الوطني

​​​​​​​وأوضح «أبو العطا» في بيان، أنّ الحوار الوطني اكتسب أهمية كبرى من مشاركة مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى مشاركة العديد من القوى السياسية المختلفة، الذين وضعوا خبراتهم في خدمة الوطن وحل مشكلاته، مؤكدًا أنّ الحوار يهدف إلى وضع استراتيجية وأجندة مستقبلية تُنفَّذ عبر المحاور الأساسية للحوار، بالإضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، في الإسهام والمشاركة صناعة مستقبل مصر، وهو الهدف الأسمى للقيادة السياسية.

التحديات الراهنة

​​​​​​​وأضاف رئيس حزب المصريين: «القيادة السياسية تؤمن بأن الحوار الوطني خلق حالة ذات خصوصية شديدة، للتوصل إلى حلول شاملة للتحديات الراهنة، وذلك من خلال التعبير عن آراء مختلف الفئات المشاركة، كما أنه يجسد مبدأ أصيل من مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهذه الرؤية تعكس التزام الرئيس السيسي ببناء مصر الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، التي تستند على قيم الحرية والعدالة، ومشاركة المواطنين في صناعة القرار».