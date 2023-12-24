برلمانية: الرئيس السيسي حريص على استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني، كما ورد في أولى خطاباته عقب الاعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، تؤكد حرصه الشديد على استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية خلال المراحل المقبلة للحوار.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد، أن الرئيس السيسي حريص على إصلاح الحياة السياسية في مصر وإعادة الروح إليها مرة أخرى، مستغلا الحالة التي أحدثتها الأحزاب السياسية المختلفة من خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

نقلة إيجابية للأحزاب السياسية

وأكدت النائبة حياة خطاب، أن الانتخابات الرئاسية الماضية شهدت تنوعًا سياسيًا وحزبيًا واسعًا من خلال وجود مرشحين منافسين للرئيس يمثلون 3 أحزاب سياسية بأفكار وأيدلوجيات مختلفة، وكذلك إعلان العديد من الأحزاب السياسية دعمهم للرئيس السيسي، بالاضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات الجماهيرية الحزبية في القاهرة والمحافظات وهو ما ساهم في تحقيق نقلة إيجابية للأحزاب السياسية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن استكمال الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، سيساهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية والتعددية والتنوع في المشهد السياسي المصري، من خلال تواجد كافة ممثلي القوى السياسية والحزبية والمجتمعية في جلسات الحوار الوطني المختلفة.