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«التنمية الحضرية»: الرئيس السيسي كلفنا في 2016 بتطوير المناطق غير الآمنة

كتب:

حسن سمير
09:21 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
تطوير المناطق غير الآمنة

تطوير المناطق غير الآمنة

أوضح المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه عند وضع خريطة قومية جرى حصر 357 منطقة غير آمنة يقطنها 1.5 مليون مواطن حياتهم في خطر، في 27 محافظة، موضحا أنه كان تكليف الرئيس السيسى في 2016 بتطوير المناطق غير الآمنة.

2.5 لـ3 مليارات دولار تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامى محمد مصطفى شردي، أن ما يعادل من 2.5 لـ3 مليارات دولار تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة، موضحا أن الانتقال لصندوق التنمية الحضرية، تم على ثلاث محاور من الإنجازات العمرانية الجديدة والريف المصري وما هو داخل المدن القائمة.  

مبادرة تطوير عواصم المحافظات

وذكر رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أتت ثمارها، وهناك حجم إقبال غير عادي.      

       

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